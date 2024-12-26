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Названы пять минусов кроссовера Mitsubishi Outlander

Автоэксперт Хлебушкин назвал пять минусов кроссовера Mitsubishi Outlander
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Mitsubishi

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин рассказал о минусах Mitsubishi Outlander третьего поколения.

Так, по его словам, кузов не защищен цинком и не может похвастаться высокой коррозионной стойкостью. Кроме того, при включении обогрева в мороз на оригинальном ветровом стекле нередко возникает длинная «термическая» трещина. Обивка сидений из экокожи часто трескается. У электроприводов передних кресел через 5–7 лет появляется люфт. При регулярной езде с загрузкой через 70–100 тыс. километров сильно проседают задние пружины.

По словам эксперта, в целом подержанный Mitsubishi Outlander не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы особенности внедорожника Jetour T2.

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