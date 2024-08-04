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Стало известно, сколько Lada Niva Sport способен выпускать «АвтоВАЗ»

Avtograd news: «АвтоВАЗ» сможет выпускать не более 60 Lada Niva Sport в месяц

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После корпоративного отпуска дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport продолжит выпуск Lada Vesta в исполнении Sportline, а также начнет тестовую сборку внедорожников Lada Niva Sport с мощным мотором, сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, Lada Niva Sport очень трудоемки в производственном процессе и будут выпускаться в ограниченном количестве, порядка 2-3 автомобилей в день (40-60 машин в месяц). С учетом того, что в России около 320 дилеров Lada, новую модель за месяц получит не каждый из них, а цена машины штучного производства будет намного выше, чем при конвейерной сборке, утверждает Avtograd news.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что производство Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года.

Ранее в России выставили на продажу мелкосерийную «Волгу», которую ГАЗ выпускал для КГБ.

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