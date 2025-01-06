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На видео попало лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Ford в Новгородской области

В Новгородской области на видео попало лобовое столкновение машин ВАЗ и Ford

В Новгородской области 5 января на трассе М-10 столкнулись автомобили ВАЗ и Ford, в результате чего последний врезалась в машину Peugeot. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новгородской области в своем Telegram-канале.

«Водитель, мужчина 1992 г.р., управляя а/м «ВАЗ-211440», по неустановленной причине, не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с а/м «Форд». От удара автомобиль «Форд» совершил касательное столкновение с а/м «Пежо», — написали в ведомстве.

Видеорегистратор машины Peugeot запечатлел момент аварии. На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ выезжает на встречную полосу движения, врезается в легковую машину, которая в результате столкновения наезжает на автомобиль Peugeot.

Уточняется, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир, трехмесячный младенец, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель, два пассажира машины Ford и пассажир автомобиля ВАЗ госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее автомобиль провалился под лед в Приморье.

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