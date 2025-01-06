Автобус упал в ущелье в Индии

В Индии автобус упал в ущелье из-за отказа тормозов

В Индии в штате Керала утром 6 января автобус упал в ущелье из-за отказа тормозов. Об этом сообщает индийская газета The Hindu.

Уточняется, что ДТП произошло в шесть часов утра в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал. В результате инцидента 32 человека ранены, еще четверо пассажиров, жители Мавеликары, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Предположительно, авария произошла из-за отказа тормозов.

До этого сообщалось, что 4 января в Новосибирской области грузовики протаранили кроссовер.

Видеорегистратор одного из грузовых автомобилей запечатлел момент лобового столкновения. На кадрах видно, как кроссовер выезжает на встречную полосу движения и боковой частью врезается в грузовик.

Уточняется, что пассажир кроссовера получил травмы, несовместимые с жизнью, а водителя доставили в районную больницу вместе с пассажиркой, личность которой неизвестна.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее водителя, который избил пожилого пешехода, задержали во Владивостоке.