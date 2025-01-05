На видео попали последние секунды перед тараном кроссовера грузовиками под Новосибирском

В Новосибирской области на видно попало, как грузовики протаранили кроссовер

В Мошковском районе Новосибирской области 4 января Volkswagen Touareg столкнулся с встречными грузовиками. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области в своем Telegram-канале.

«4 января около 5:15 мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны города Новосибирска в направлении Кемерово, по предварительной информации, на 42 км трассы столкнулся со встречными грузовыми автомобилями «Валдай» и Man», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор одного из грузовых автомобилей запечатлел момент лобового столкновения. На кадрах видно, как кроссовер выезжает на встречную полосу движения и боковой частью врезается в грузовик.

Уточняется, что пассажир кроссовера получил травмы, несовместимые с жизнью, а водителя доставили в районную больницу вместе с пассажиркой, личность которой неизвестна.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

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