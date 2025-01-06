Челябинец напал на водителя автобуса и попал на видео

На видео попало, как мужчина напал на водителя автобуса в Челябинске

В Челябинске 4 января пассажир из хулиганских побуждений напал на водителя автобуса номер 22А. Об этом сообщает информационное агентство «Первое областное» со ссылкой на полицию и представителя перевозчика.

«Все произошло вечером 4 января около 10 часов вечера на остановке «Техникум». На видео с камеры наблюдения автобуса видно, как транспорт останавливается. Мужчина с улицы начинает ругаться с водителем, тот выходит и получает струю из перцовки в лицо», — говорится в сообщении.

Видеокамеры, установленные в автобусе запечатлели инцидент. На кадрах видно, как челябинец что-то говорит и показывает руками водителю, который сидит в автобусе. Мужчина выходит на улицу, где злоумышленник распыляет ему в лицо перцовый баллончик, тогда водитель пытается ударить его ногой. После чего уходит в автобус и закрывает дверь, но челябинец разбивает ее, снова распыляет баллончик и кидает его в водителя.

Запись с камеры видеонаблюдения и баллончик с отпечатками переданы в полицию. Перевозчик готовит жалобы во все инстанции.

По предварительной информации, челябинец отказался оплачивать проезд в автобусе, поэтому вступил в конфликт с водителем. В полиции также заявили, что личность злоумышленника еще не установлена.

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