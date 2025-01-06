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На видео попали рязанцы, которые упали на ребенка во время драки в автобусе

В Рязани на видео попало, как мужчины подрались после свадьбы в автобусе
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Depositphotos

В Рязани несколько узбеков подрались в автобусе номер 53. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«На конечной остановке в Семчино началась драка между узбеками. Насколько известно, они вышли с мусульманской свадьбы, которая проходила в заведении «Арманд». Мужчины между собой начали драться в салоне маршрутки <…> к ним еще присоединился водитель», — рассказал один из пассажиров.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько рязанцев сначала держат одного мужчину, а потом между ними начинается драка. При этом на другом видео видно, что один из узбеков получил травму лица.

Уточняется, что во время драки конфликтующие упали на женщину с ребенком.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на улице Приходько водитель автомобиля Toyota Mark X несколько раз ударил пожилого пешехода за то, что тот рукой задел его машину. После инцидента мужчина упал на асфальт.

Ранее сообщалось, что челябинец напал на водителя автобуса.

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