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На видео попало, как чебоксарец бил девочку в автобусе

В Чебоксарах на видео попало, как пассажир автобуса ударил девочку
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Depositphotos

В Чебоксарах мужчина ударил девочку за то, что она не уступила ему место в автобусе. Об этом сообщает УМВД по городу Чебоксары в своем Telegram-канале.

«26 декабря в сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором пассажир общественного транспорта ударил ребенка», — говорится в сообщении.

Очевидцы произошедшего запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина что-то говорит девочке, при этом грозит ей кулаком. Подросток пытается защититься рукой, также за девочку заступается пассажирка в красной куртке. Мужчина ударяет подростка и выходит из транспорта. На видео также видно, что возле девочки есть свободное место.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой установили личность мужчины. Им оказался 60-летний местный житель, который сообщил, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому разозлился на девочку.

В отношении мужчины выделен материал по статье КоАП РФ за хулиганство. По факту нанесения побоев ребенку материал направят на рассмотрение в Следственный комитет России по региону.

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