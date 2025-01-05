На видео попало, как водитель BMW устроил дрифт-шоу в Сочи

В Хостинском районе города Сочи водитель на BMW устроил дрифт-шоу. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.
«Госавтоинспекторы в Сочи задержали водителя «БМВ», устроившего дрифт-шоу в Хостинском районе», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как желтый автомобиль дрифтует на дороге, при этом рядом с ним находится пассажирский автобус и люди. Машина вращается и ее заносит, а на дороге остаются черные следы от колес.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя. Им оказался 30-летний мужчина. Злоумышленника доставили в отдел полиции Хостинского района для дальнейшего направления в суд и принятия процессуального решения.
Сообщается, что мужчина нарушил общественный порядок, поэтому суд принял решение признать водителя виновным по статье за мелкое хулиганство. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на пять суток.
Уточняется, что водитель BMW извинился перед жителями города Сочи.
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