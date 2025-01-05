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Нагая краснодарка прогуливалась по дорогам и попала на видео

В Краснодарском крае обнажившаяся на дороге женщина попала на видео

В городе Кропоткин Краснодарского края женщина без одежды прогуливалась по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Жители Кропоткина выразили обеспокоенность по поводу женщины, прогуливающейся по центру города в костюме Евы», — говорится в сообщении.

Несколько очевидцев запечатлели происходящее на видео. На первой записи, сделанной из автомобиля, видно, как женщина без одежды и обуви идет по пешеходному переходу, закрывая себя руками. На следующих кадрах краснодарка уже ходит по улицам города.

По словам местных жителей, люди были вынуждены закрывать детям глаза, чтобы несовершеннолетние не увидели голую женщину.

Telegram-канал «Краснодар. Телетайп» утверждает, что 2 января сотрудники правоохранительных органов поймали голую женщину по имени Алена, отвезли ее в участок, дали одежду и записали объяснения. По словам женщины, она разделась и пошла гулять, потому что проспорила.

Ранее на видео попал момент падения Volkswagen в Москву-реку.

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