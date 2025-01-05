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Россиянам рассказали, что затрудняет продажу автомобиля

Автоэксперт Губанов: установка системы автозапуска затрудняет продажу автомобиля
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Особенность установки системы автозапуска сильно затрудняет последующую продажу автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

«Автозапуск эффективен не на всех двигателях - дизельные моторы и небольшие бензиновые с непосредственным впрыском и турбонаддувом могут прогреваться на холостом ходу очень долго», — отмечает специалист.

По словам эксперта, большое количество современных автомобилей имеют штатное электронное устройство защиты от угона, иммобилайзер, который представлен в виде чипа, вмонтированного в ключ зажигания. Многие системы автозапуска могут значительно ослаблять защиту машины, поэтому страховые компании считают такие устройства дополнительным фактором риска.

Губанов уточняет, что в продаже есть системы, установка которых практически не влияет на уровень защиты автомобиля, но покупатели не всегда хотят разбираться, какая именно сигнализация установлена и насколько правильно она смонтирована.

Эксперт отмечает, что дорогие подержанные автомобили будущие собственники часто планируют застраховать по каско, а автозапуск повышает стоимость полиса при таком страховании, что отпугивает потенциальных покупателей.

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