Россиянам рассказали, что затрудняет продажу автомобиля

Особенность установки системы автозапуска сильно затрудняет последующую продажу автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

«Автозапуск эффективен не на всех двигателях - дизельные моторы и небольшие бензиновые с непосредственным впрыском и турбонаддувом могут прогреваться на холостом ходу очень долго», — отмечает специалист.

По словам эксперта, большое количество современных автомобилей имеют штатное электронное устройство защиты от угона, иммобилайзер, который представлен в виде чипа, вмонтированного в ключ зажигания. Многие системы автозапуска могут значительно ослаблять защиту машины, поэтому страховые компании считают такие устройства дополнительным фактором риска.

Губанов уточняет, что в продаже есть системы, установка которых практически не влияет на уровень защиты автомобиля, но покупатели не всегда хотят разбираться, какая именно сигнализация установлена и насколько правильно она смонтирована.

Эксперт отмечает, что дорогие подержанные автомобили будущие собственники часто планируют застраховать по каско, а автозапуск повышает стоимость полиса при таком страховании, что отпугивает потенциальных покупателей.

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