На видео попало, как «взбесившийся» салют расстреливал людей и автомобили в Подольске

В Подольске на видео попало, как салют расстреливал людей и автомобили

В Подольске в новогоднюю ночь люди не смогли справиться с фейерверками, поэтому салюты начали стрелять в людей и автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Жители одного из дворов Подольска решили отметить Новый год фейерверком, но что-то пошло не по плану. Вместо того, чтобы красиво взмывать в ночные небеса яркими всполохами, заряды начали летать по всему двору», — говорится в сообщении.

Камеры наружного наблюдения запечатлели инцидент. На кадрах видно, как разноцветные салюты стреляют в толпу людей. Подольчане пытаются убежать и спрятаться, но взрывы возникают в разных частях двора, в том числе и на парковке. Салют несколько раз попадает в автомобили, у которых срабатывает сигнализация.

Уточняется, что во дворе в момент инцидента находились дети, которые вместе с другими местными жителями испугались взрывов. О пострадавших пока неизвестно, как и о повреждениях припаркованных автомобилей.

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