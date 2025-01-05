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На видео попало, как дети взорвали прикрепленную к автомобилю петарду в Самаре

В Самаре на видео попало, как дети взорвали петарду под автомобилем
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре в новогоднюю ночь дети взорвали петарду под припаркованным автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Дети взорвали петарду под машиной во дворе на Никитинской», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как один из детей подбегает к припаркованному автомобилю, прикрепляет петарду и поджигает ее. Мальчик уходит, а петарда взрывается, от чего из-под машины начинает идти дым, а сигнализация срабатывает сразу у нескольких автомобилей на парковке.

На видеозаписи есть дата и время инцидента. Так, известно, что дети подожгли петарду 1 января в час ночи, при этом взрослых на видео нет.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах 60-летний местный житель ударил девочку за то, что она не уступила ему место в автобусе. При этом на видео, снятом очевидцами, видно, что рядом с подростком есть свободное место.

По словам самого злоумышленника, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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