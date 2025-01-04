Американка на Kia въехала в коридор больницы, парализовав работу скорой помощи

В США женщина на Kia разгромила коридор больницы и парализовала работу скорой

Gabriel Guatarrama/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США полиция арестовала 38-летнюю женщину, которая въехала на седане Kia Forte в коридор больницы. Об этом пишет Carscoops.

Инцидент произошел в Бриджтоне, штат Нью-Джерси. Водитель белого седана протаранила двери больницы и проехала около 20 метров по коридору. Охранник лечебного учреждения успел отпрыгнуть и избежать наезда, он получил легкую травму.

Коридор, в который въехала автомобилистка, используется для приема больных, доставляемых машинами скорой помощи. Работа скорой была парализована в течение нескольких часов, пока сотрудники больницы организовывали альтернативный проход.

Полиция немедленно арестовала 38-летнюю жительницу Делавэра Эйприл Лав и предъявила ей обвинение в нападении с использованием транспортного средства. Уголовное дело расследуется.

Ранее на видео попал момент ДТП с перевернувшимся автомобилем в Соликамске.