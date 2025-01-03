Две женщины и мужчина жестоко избили девушку за парковку самоката у подъезда в Сочи

В Сочи две женщины и мужчина разбили лицо девушке за парковку самоката у подъезда

В Сочи две женщины и мужчина жестоко избили девушку, припарковавшую самокат возле дома. Об этом сообщает паблик «ЧП Юг» в соцсети «ВКонтакте».

«Девушка приехала к брату в гости на электросамокате и припарковала его около входа на ул. Лысая гора. Собиралась домой, когда на нее напали соседи. Мужчина и две женщины», — отмечается в публикации.

Пострадавшая получила рваные и резаные раны лица, ушибленные раны головы и сотрясение мозга. Ее госпитализировали. Врачам пришлось наложить на лицо девушки швы, у нее разорвано верхнее веко на правом глазу и часть щеки под глазом.

Конфликт попал на видео. На записи с камеры наблюдения видно, что после словесной перепалки одна из женщин хватает девушку и бьет ее об забор.

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