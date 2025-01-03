Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две женщины и мужчина жестоко избили девушку за парковку самоката у подъезда в Сочи

В Сочи две женщины и мужчина разбили лицо девушке за парковку самоката у подъезда

В Сочи две женщины и мужчина жестоко избили девушку, припарковавшую самокат возле дома. Об этом сообщает паблик «ЧП Юг» в соцсети «ВКонтакте».

«Девушка приехала к брату в гости на электросамокате и припарковала его около входа на ул. Лысая гора. Собиралась домой, когда на нее напали соседи. Мужчина и две женщины», — отмечается в публикации.

Пострадавшая получила рваные и резаные раны лица, ушибленные раны головы и сотрясение мозга. Ее госпитализировали. Врачам пришлось наложить на лицо девушки швы, у нее разорвано верхнее веко на правом глазу и часть щеки под глазом.

Конфликт попал на видео. На записи с камеры наблюдения видно, что после словесной перепалки одна из женщин хватает девушку и бьет ее об забор.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в водителя вместо оплаты проезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами