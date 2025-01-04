Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале ответственного за ситуацию на мосту оперативного штаба.

Причина приостановки движения не называется.

3 января в очередях у Крымского моста скопилось более 1,2 тыс. автомобилей.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост новейшими польскими БЭК «Гавия».