Заключившие инвестконтракт автопроизводители получат отсрочку по утильсбору

Автопроизводители, работающие по специальному инвестиционному контракту, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Срок для IV квартала 2024 года и за I-III кварталы 2025 года перенесен на 15 декабря 2025 года. Аналогичные решения уже принимались в 2022 и 2023 годах.

Данная отсрочка призвана помочь преодолеть дефицит оборотных средств и создать запас комплектующих для бесперебойной работы производств, уточнили в Правительстве РФ.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет. Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация.

Ранее сообщалось, что Минпромторг защитит «АвтоВАЗ» от иностранных конкурентов.