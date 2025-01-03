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На видео попало, как водители увернулись от Kia Rio, летящей на скорости по встречке

Под Нижним Новгородом водители избежали массового лобового ДТП и попали на видео

В Нижегородской области водитель смог предотвратить лобовую аварию с автомобилем Kia Rio, водитель которого двигался по встречной полосе на высокой скорости. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

«В Павловском районе один из водителей двигался на высокой скорости по полосе встречного движения. Остальные участники дорожного движения едва успевали избегать столкновений, резко уходя от лобового удара», — отмечается в сообщении.

На записи с автомобильного регистратора видно, что серый седан Kia Rio едва не столкнулся с двумя автомобилями. Сначала от него смог увернуться автомобиль с прицепом, съехав на заснеженную обочину.

Водитель следовавшего за ним автомобиля с видеорегистратором также успел среагировать, резко дернул руль вправо и смог избежать столкновения. Kia Rio проехал в опасной близости от него. О причинах выезда водителя Kia на встречную полосу не сообщается.

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