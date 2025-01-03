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Раскрыты обстоятельства массового ДТП на трассе в Казахстане

В Казахстане число попавших в массовое ДТП авто увеличилось до 95

В массовом ДТП на трассе Астана — Петропавловск в Казахстане столкнулись порядка 95 автомобилей, сообщает «КазАвтоЖол». До этого сообщалось о 40 автомобилях, участвовавших в массовой аварии.

«По предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», — отмечается в сообщении «КазАвтоЖол» (национальный оператор по управлению автодорогами Казахстана).

На трассе, где произошла авария, утром 3 января были введены ограничения на проезд всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий. Днем 3 января, после улучшения погоды и расчистки дороги, движение в сторону Астаны открыли. Колонну машин сопровождала полиция и уборочная техника. Однако в районе села Жанаталап произошло массовое ДТП.

В настоящее время одна полоса расчищена. Машины, находящиеся в рабочем состоянии, начали движение.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на МКАД на северо-западе Москвы.

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