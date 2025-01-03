Haval F7x снят с продажи в России

В России завершены продажи купе-кроссовера Haval F7x, сообщает «Российская газета».

В ходе мониторинга официального сайта китайского бренда издание выяснило, что F7x более не представлен в российском модельном ряду Haval. В 2024 году Haval остановил сборку автомобилей F7 и F7x на заводе компании в Тульской области. На смену кроссоверу F7 пришла модель нового поколения, а F7x с купеобразным кузовом преемника не получил.

В августе прошлого года, когда машины первого поколения покинули конвейер, в пресс-службе бренда сообщили, что решение о выводе на российский рынок нового F7x не принято. В компании заявили, что изучают рынок и спрос на эту модель.

Ранее были названы сроки начала продаж Chery Fulwin T8.