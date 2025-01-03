Мантуров похвалил работу российских автозаводов

Суммарные производственные мощности автомобильных заводов в России составили 3 млн единиц. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, удалось создать производственные мощности на 3 млн. Он отметил, что количество автозаводов, которые сейчас имеются в России, — оптимальное.

Относительно станкостроения вице-премьер отметил, что предприятия в этой отрасли в настоящий момент не испытывают проблем с загрузкой мощностей. Нехватка кадров заставляет предприятия гражданских и оборонных отраслей автоматизироваться и обеспечивать себя современными средствами производства.

Мантуров рассказал, что новые заказы стимулировали российские предприятия запускать в том числе наработки, реализуемые почти 20 лет назад, часть которых лежала на полке и ждала своего времени.

Сейчас все эти наработки, как старые, так и новые, оказались востребованы — и по обрабатывающим центрам, и по токарным, фрезерным станкам, добавил чиновник.

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