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«Москвич» назвал одну из самых ожидаемых новинок 2025 года

«Москвич»: одна из самых ожидаемых новинок 2025 года – кроссовер «Москвич 8»
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Продажи кроссовера «Москвич 8» в России могут начаться уже во второй половине февраля. Об этом «Российской газете» рассказали представители автозавода «Москвич».

«Другие модели тоже есть в планах, но производство - ресурсоемкий и дорогой процесс, невозможно выводить новые модели, пока нет понимания, каким будет рынок 2025 года», — отметили в «Москвиче».

Также сообщается, что при наличии обстоятельств для реализации новых моделей, автозавод запустит производство этих автомобилей.

До этого автозавод «Москвич» подвел итоги 2024 года. Одним из важных событий стал запуск производства полного цикла (CKD) в мае 2024 года, поскольку это позволило автозаводу выйти на новый уровень производства, обеспечив сварку и окраску автомобилей непосредственно на заводе.

По словам производителя, «Москвич» пошел по пути «честной цены». Это означает, что стоимость автомобилей фиксирована и не подвержена влиянию дополнительных условий, которые часто встречаются на рынке.

Ранее Лукашенко рассказал, как белорусы могут помочь в производстве автомобилей «Москвич».

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