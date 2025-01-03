Названа возможная причина подрыва Tesla Cybertruck в Лас Вегасе

New York Post: военный взорвал Tesla в Лас-Вегасе после расставания с женой

Мотивом Мэттью Ливельсбергера, который подорвал автомобиль Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, могло стать расставание с женой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию New York Post.

Издание со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что жена солдата армии США рассталась с ним за шесть дней до того, как он подорвал автомобиль у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу. Ливельсбергер покинул свой дом в Колорадо-Спрингс на следующий день после Рождества после ссоры с супругой, заявившей о его изменах. У супругов есть маленькая дочь.

Новые детали произошедшего заставили следователей рассмотреть в качестве мотива проблемы в личной жизни водителя. До этого предполагалось, что он действовал по политическим мотивам.

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