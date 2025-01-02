Названа дата начала продаж кроссовера Chery Fulwin T8

Китайская компания Chery начнет продажи на домашнем рынке кроссовера Fulwin T8 (на китайском языке звучит как Fengyun) 11 января 2025 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что новинка позиционируется как среднеразмерный кроссовер. Салон рассчитан на четверых и шестерых пассажиров и водителя. Длина машины составляет 4730 мм, а колесная база - 2710 мм.

Новый автомобиль получит гибридную систему, состоящую из 156-сильного бензинового мотора объемом 1,5 л и аккумуляторной батареей емкостью 18,46 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 90 км, а расход топлива – 5,2 л/100 км. О мощности электромотора не сообщается.

До этого стало известно, что китайская компания Denza в первом квартале 2025 года выпустит новый кроссовер N9.

Denza N9 позиционируется как большой внедорожник. Его длина составляет 5258 мм, а колесная база – 3125 мм. В салоне на передней панели установлены три экрана, при этом два из них в нее интегрированы. В новом автомобиле используется компоновка сидений 2+2+2.

Автомобиль Denza N9 будет предлагаться в чисто электрической и подключаемой гибридной версиях. Также предусмотрена пневматическая подвеска.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.