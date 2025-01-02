Стала известна личность водителя, который прокатил Деда Мороза на елке в Челябинске

Водителем автомобиля Audi, который катал Деда Мороза на елке по Челябинску, оказался местный автоблогер, сообщает Telegram-канал Shot.

«За рулем розовой иномарки находился местный житель Денис К. В соцсетях, где на него подписано чуть больше 10 тыс. пользователей, он регулярно публиковал видео с Audi, на котором он дрифтил и гонял по городу», — говорится в сообщении канала.

По данным SНОТ, в ближайшее время он прибудет на беседу в Госавтоинспекцию.

2 декабря Telegram-канал «Наш Челябинск» опубликовал видео, где автомобиль на большой скорости тащит за собой елку, на которой сидит человек в костюме Деда Мороза. Все это происходит под выстрелы фейерверков.

До этого в столице на видео сняли Деда Мороза, который пытается достать подарок из грузовика. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Дед Мороз пересел с оленей на грузовик», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что Дед Мороз стоит на трассе и пытается достать огромную красную коробку с бантом из грузовика. Зачем ему это понадобилось — неизвестно.

Ранее благовещенцы поддержали автомобиль-гирлянду, и он вернулся на дороги.