Водителям назвали три способа отогреть замерзшую выхлопную трубу

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что делать, если замерзла выхлопная труба и автомобиль не заводится.

«Пробуем отогреть выхлоп феном – обычным, а лучше строительным. Паяльная лампа – еще один вариант, более действенный, но требующий осторожности. Когда «самостоятельные» меры кончились, поможет только буксировка в теплый бокс и отогрев горячей водой», — отметил эксперт.

Кроме того, если глушитель промерз только с краю, можно очистить лед длинным шилом или отверткой.

До этого Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200–1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650–800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

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