Россияне будут больше платить за нарушение ПДД

В России подняли штрафы за нарушение ПДД и урезали скидку за их быструю оплату

Штрафы за нарушение ПДД в России выросли, а скидка за их быструю оплату сократилась. Изменения вступили в силу 1 января 2025 года, сообщает РБК.

Отмечается, что новый закон в два раза урезает скидку за быстрое погашение штрафов — она сократилась до 25%. При этом срок действия скидки продлен до 30 дней.

Штрафы за превышение скорости не изменялись с 2007 года, за вождение в нетрезвом виде — с 2014 года, а за проезд на красный свет — с 2011 года.

До этого руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал, что автомобилисты, чьи водительские права истекли в 2022 году, должны срочно получить новое удостоверение в 2025 году.

Хаминский добавил, что в случае обращения в ГИБДД россияне смогут получить новые права уже в день своего обращения. При этом срок оказания услуги в МФЦ может занять до девяти дней.

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