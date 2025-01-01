Стало известно, на сколько продлят права, срок действия которых истекает в 2025 году

Срок действия заканчивающихся в 2025 году водительских прав продлен на три года

Водительские права россиян, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК. Новости. Главное» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и был продлен на три года, необходимо заменить.

Россиянам нужно пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. В пресс-службе отметили, что автоматическое продление будет распространяться лишь на территории страны.

В апреле 2022 года правительство РФ продлило срок действия водительских удостоверений на три года, аналогичная мера применялась для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2023 и 2024 годах.

Ранее сообщалось, что нетрезвых водителей без прав обязали проходить геномную регистрацию.