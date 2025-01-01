Названы шесть способов быстрого прогрева салона автомобиля

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал о шести способах быстрого прогрева салона автомобиля.

Так, температура воздуха и скорость ветра влияют на скорость прогрева мотора. Хотя если известно, как пролегает через двор подземная теплотрасса, то можно припарковать авто над ней. Тогда двигатель и салон прогреются быстрее.

Кроме того, чем выше обороты, тем быстрее происходит прогрев мотора и салона. Для этого можно немного нажать на педаль газа на холостом ходу.

Также быстро прогреть салон и мотор поможет наличие дополнительных систем подогрева — автономных подогревателей.

Еще один способ не дать машине остыть - не глушить мотор совсем или пользоваться системой автозапуска двигателя. Она будет заводить мотор по мере его остывания.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о проблемах с китайскими автомобилями зимой.

«Самый капризный характер демонстрируют жидкокристаллические экраны. Если такой «телевизор» начинает на морозе глючить, то про поездку приходится забыть: даже спидометр окажется недоступным», — сказал Колодочкин.

Другая неприятность — климат-контроль часто живет своей жизнью, вследствие чего внезапно может стать нестерпимо жарко или, напротив, очень холодно. Кроме того, наличие больших панорамных люков само по себе выхолаживает салон.

Сервисмены отмечают, что антикоррозионная устойчивость у многих китайских автомобилей слабая: нет сплошной оцинковки кузова.

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