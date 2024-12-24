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Названы пять способов отогреть замерзший замок в машине

РИА Новости перечислило пять способов разморозить замок автомобиля
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Shutterstock

Существует несколько способов разморозки замка двери автомобиля, но каждый из них имеет плюсы и минусы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Если есть медицинская грелка или пластиковая бутылка, можно налить внутрь кипяток и приложить к замку, через какое-то время лед внутри личинки растает», — сказал операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.

Можно также нагреть металлический ключ с помощью зажигалки, вставить в замочную скважину и, не прикладывая усилий, попытаться повернуть ключ, советует специалист по продвижению ProxyCar Илья Подмарев. Но не стоит усердствовать с нагреванием, чтобы не расплавить пластиковую часть ключа.

Кроме того, можно дотянуть до автомобиля электрический удлинитель и подключить бытовой фен. Горячий воздух быстро разморозит замок.

Также можно попросить у другого автолюбителя прикуриватель, раскалить его и прижать к металлической части замка. Через некоторое время замок оттает.

В замочную скважину можно влить спирт. Подойдут даже любые спиртосодержащие средства, например, недорогой одеколон или настойка боярышника. После открытия замка его следует просушить.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

Ранее россиянам назвали необычные способы, которые облегчат эксплуатацию автомобиля зимой.

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