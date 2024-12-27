Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайский автобренд Kaiyi анонсировал две новинки для России

В 2025 году на российском рынке появится кроссовер Kaiyi X3 Pro
close
Kaiyi

Китайский автобренд Kaiyi в 2025 году представит на российском рынке две новинки. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Во втором квартале 2025 года появится полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале будет обновлен кроссовер Kaiyi X3 Pro», — заявили в пресс-службе Kaiyi.

До этого автоэксперты сообщали, что российский автомобильный рынок в ближайшее время могут покинуть четыре китайских автобренда.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами