Китайский автобренд Kaiyi анонсировал две новинки для России

В 2025 году на российском рынке появится кроссовер Kaiyi X3 Pro

Китайский автобренд Kaiyi в 2025 году представит на российском рынке две новинки. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Во втором квартале 2025 года появится полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале будет обновлен кроссовер Kaiyi X3 Pro», — заявили в пресс-службе Kaiyi.

До этого автоэксперты сообщали, что российский автомобильный рынок в ближайшее время могут покинуть четыре китайских автобренда.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — говорил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Ранее автобренд Livan раскрыл новинки для России.