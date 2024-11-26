Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буксировочный трос едва не нокаутировал москвичку на «зебре»

Москвичка решила перепрыгнуть трос на дороге и чуть не отправилась в нокаут

close
Телеграм-канал Mash

В Москве женщина едва не отправилась в нокаут, попытавшись перепрыгнуть буксировочный трос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Пешеходно-переходную акробатику демонстрирует нам девушка из Москвы. Она попыталась перепрыгнуть буксировочный трос, а он перепрыгнул ее», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что после прыжка женщина сильно ударяется об асфальт, но быстро поднимается.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс. рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

Ранее на видео попало похищение россиянина как в «сцене из 90-х».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами