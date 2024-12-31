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В Забайкальском крае иномарка влетела в машину ДПС и грузовик

Уходивший от погони водитель Range Rover протаранил машину ДПС и фуру под Читой
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Прокуратура Забайкальского края

Авария с участием легкового автомобиля Range Rover, машины дорожно-патрульной службы (ДПС) и грузовика произошла в Забайкальском крае. Об этом сообщила прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель Range Rover пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов и в этот момент на высокой скорости въехал в автомобиль ДПС. Далее мужчина не смог справиться с управлением транспортным средством, в результате чего оно столкнулось с проезжавшей мимо фурой.

В заявлении подчеркивается, что по факту ДТП были организованы процессуальные проверки. Ход проверок и их результаты были взяты на контроль прокуратурой Черновского района Читы.

«На место происшествия выезжал прокурор района Иван Курбатов», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что органам предварительного расследования предстоит вынести ряд решений после завершения проверок. Прокуратура, в свою очередь, оценит законность и обоснованность этих решений.

30 декабря на автомобильной дороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой машины. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в автомобиль Toyota RAV4.

В результате аварии пострадали как минимум три человека. Водителю легковой машины и еще двум людям, ехавшим с ним, понадобилась госпитализация.

Ранее в республике Крым произошло ДТП с участием 19 транспортных средств.

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