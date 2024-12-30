Москвичам напомнили об отмене платной парковки

В Москве в праздничные дни будет действовать бесплатная парковка. Об этом напоминает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Традиционно в праздники парковка на улицах Москвы бесплатная, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Такие правила действуют и в новогодние выходные. Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и желаем всем радостно провести предстоящие праздники», — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатная парковка будет действовать с 30 декабря по 8 января. Однако площадки со шлагбаумом продолжат работать платно.

До этого сообщалось, что в новогодние выходные водителям нужно быть более собранными и внимательными на дорогах.

Сообщается, что в новогодние праздники на дорогах можно встретить нарушителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, поэтому стоит внимательно наблюдать за другими водителями на соседних полосах и держать дистанцию. Также следует снижать скорость перед детскими площадками и игровыми местами, поскольку дети могут заиграться и в любой момент выбежать на дорогу или скатиться на санках, тюбингах или снегокатах.

Ранее в России сняли «первую в истории» пробку на крыше здания.