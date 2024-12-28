Муж проткнутой насквозь россиянки на Пхукете рассказал о бесчеловечности тайцев

Муж россиянки, которую проткнуло насквозь металлической балкой на Пхукете в ДТП, рассказал о бесчеловечности тайцев. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, они вместе с женой возвращались в отель на мопеде. На крутом повороте на «встречку» внезапно выехал грузовик, из которого вылетел трехметровый швеллер. Он пробил ногу женщине, а мужчине разорвал пальцы на руке. Водитель грузовика скрылся с места ДТП.

«Поражен вообще отношением людей. Насколько они то ли еще где-то в каком-то животном мире живут. Массовая привычка снимать хайпы, выкладывать на телефоны, я не знаю, что это, но они просто снимали, не вызывали скорую. Я просто просил, орал, умолял, чтобы они вызвали скорую, а они просто делали видео», — поделился Евгений.

Мужчина добавил, что на операции они уже израсходовали все $50 тыс. страховых. Ожидается, что женщина проведет в больнице еще две недели.

Инцидент произошел на острове Пхукет 22 декабря. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер, сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму.

Ранее петербуржец попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию.