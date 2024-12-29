«АвтоВАЗ» перевыполнил план по выпуску машин Lada

«АвтоВАЗ» выпустил в 2024 году 525,5 тыс. машин Lada, перевыполнив план на 5%

«АвтоВАЗ» в уходящем году произвел почти 525,6 тыс. автомобилей Lada, перевыполнив производственный план на 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» по итогам 2024 года выпустил 525 525 автомобилей, при этом перевыполнив производственный план, утвержденный советом директоров», — отмечается в сообщении компании.

В начале декабря президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что годовой план по выпуску машин составляет рекордные 500 тыс. В следующем году компания планирует удержать аналогичный уровень производства. При этом Соколов допустил, что план может быть пересмотрен из-за снижения продаж.

26 декабря глава компании на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что в начале 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц. На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion.

Ранее Мишустин попросил «АвтоВАЗ» выпускать качественные автомобили.