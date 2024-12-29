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Стало известно, как в России будут бороться с опасными шинами

В России могут ввести обязательную сертификацию шин
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России могут ввести обязательную сертификацию автомобильных шин, что даст возможность контролировать содержание опасных веществ в их составе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, который предусматривает обязательную сертификацию автомобильных шин. В настоящее время действующее законодательство не устанавливает ограничений по содержанию в протекторе шин полициклических ароматических углеводородов, которые являются канцерогенными.

В Минпромторге отмечают, что результаты тестирования образцов шинной продукции показали, что 11% российских покрышек и 40% — импортированных не соответствуют требованиям ГОСТа. В пояснительной записке к документу говорится, что характеристики, заявленные иностранными производителями, не соответствуют действительности.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что введение таких требований обеспечит исключение доступа на территорию России канцерогенно опасных покрышек, а также снизит недобросовестный импорт.

Ранее стало известно, что ждет россиян, желающих купить автомобиль в 2025 году.

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