На трассе в Нижегородской области в ДТП с лосем пострадали два человека

На трассе в Чкаловском районе Нижегородской области Hyundai Elantra столкнулся с лосем. Об этом сообщает местное агентство «Время Н» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По его данным, в результате столкновения 21 сентября дикое животное пробило лобовое стекло и помяло крышу автомобиля, после чего скрылось в лесу. При этом пострадали 20-летний водитель Hyundai и его 21-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Госавтоинспекции РФ на фоне миграции лосей, оленей, кабанов и косуль предупреждали водителей, что дикое животное — «не добропорядочный пешеход, выбирать для форсирования проезжей части участок с разметкой оно не будет». Там призвали автолюбителей обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные» и порекомендовали не ехать на пределе разрешенной скорости, использовать фары и «аварийку» в случае встречи с животным ночью, следить за чистотой лобового стекла и не пытаться «проскочить» мимо животного.

Ранее появилось видео, как в Кузбассе лось бросается под колеса автомобилей.