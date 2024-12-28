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На видео попало, как «КамАЗ» опрокинул внедорожник на набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге попал на видео момент опрокидывания внедорожника «КамАЗом»
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Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/VK

В Санкт-Петербурге грузовик «КамАЗ» толкнул внедорожник Nissan при перестроении, из-за чего тот перевернулся. Об этом сообщает 78.ru и публикует видео с моментом ДТП.

Авария произошла на Октябрьской набережной, у перекрестка с Приневской улицей. На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель Nissan выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки и попытался обогнать «КамАЗ», который в этот момент оказался на перекрестке.

Водитель «КамАЗа» начал поворачивать налево и толкнул внедорожник в правый борт, отчего тот перевернулся на крышу. В аварии травмы получил 21-летний пассажир легковой машины, он госпитализирован.

Водитель «КамАЗа» скрылся с места ДТП, его разыскивают, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк МВД.

Ранее в Нью-Джерси дорога провалилась под землю.

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