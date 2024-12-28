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Дорога в Нью-Джерси провалилась под землю

В США проезжая часть дороги провалилась под землю
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NBC

В Нью-Джерси на проезжей части и обочине дороги образовалась глубокая воронка, в которую ушло дорожное полотно. Об этом сообщает New York Post.

«Строительные бригады работают круглосуточно, чтобы устранить огромную яму на шоссе I-80 возле съезда 40 в Уортоне, которая вызвала огромные задержки движения на следующий день после Рождества», — отмечается в сообщении.

В департаменте транспорта штата сообщили, что провал на оживленном шоссе произошел из-за заброшенной шахты в этом районе. Из-за провала были перекрыты несколько полос движения, что создало большие пробки.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Водителям порекомендовали пользоваться другими дорогами, пока рабочие засыпают образовавшуюся глубокую яму.

Ранее петербуржец попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию.

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