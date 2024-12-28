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У нижегородца конфисковали Mercedes за 5 млн рублей из-за двух нарушений ПДД

В Нижнем Новгороде у владельца конфисковали Mercedes за 5 млн рублей за два нарушения ПДД
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Прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде у автовладельца, дважды попавшегося инспекторам ДПС за вождение в нетрезвом состоянии, конфисковали Mercedes. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не встал на путь исправления», — отмечается в сообщении ведомства.

Водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде и был остановлен сотрудниками ДПС. За это против него возбудили уголовное дело по части 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

В качестве наказания суд приговорил водителя к штрафу в 250 тыс. рублей, а его Mercedes E-Class стоимостью 5 млн рублей конфисковал как орудие совершения преступления.

Ранее в Токио 77-летний японец задавил на машине жену, заподозрившую его в измене.

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