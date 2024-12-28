Выяснилось, какие «дворники» портят лобовые стекла в России

Лед на щетках стеклоочистителя автомобилей наносит царапины лобовому стеклу. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Чем хуже состояние «дворников», тем больше повреждений у стекла, это можно сравнить с использованием наждачной бумаги. Особенно это сказывается зимой, когда щетки обледенелые и водитель ждет, пока лед сам растает. Стекло не такое жесткое, и лед наносит на него царапины», — предупредил Колодочкин.

Если стекло уже повреждено, то даже после замены новые «дворники» будут не так эффективно убирать грязь, и полная видимость не восстановится, придется обращаться в автосервис для полировки стекла, добавил эксперт.

«Еще бывает такая неприятность, когда изношенная резиновая лента сваливается с поводка стеклоочистителя, и на стекле точно появится царапина, которую вывести не удастся. Щетки нужно менять хотя бы раз в сезон, это расходный материал», — посоветовал Колодочкин.

Натурные испытания журнала «За рулем» показали, что дешевые (около 300 рублей) и дорогие (до 5 тыс. рублей) щетки чистят стекло одинаково, указал он.

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