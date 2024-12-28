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Названы три уловки токсичных страховщиков для занижения выплат по ОСАГО

Юрист Воропаев назвал три махинации токсичных страховщиков в ОСАГО
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Алексей Майшев/РИА Новости

Недобросовестные страховщики стремятся занизить возмещение по ОСАГО, склоняя пострадавшего автовладельца к согласию на получение минимальной денежной выплаты вместо ремонта машины и для этого пользуются несколькими мошенническими уловками. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Некоторые страховые компании в бланке заявления на возмещение уже сразу пропечатывают галочку, что гражданин требует только денежную выплату. Также страховщики дают заявителю на подпись документ с множеством трудновыполнимых условий, если он настаивает на ремонте», — рассказал Воропаев.

Также страховщики выдают пострадавшим письменные отказы в ремонте со ссылкой на то, что у них не заключены договоры с автосервисами, добавил он.

«Если человек сам согласится на денежную выплату, то он получит по единой методике расчета с учетом износа всего 25-30% от реальной стоимости ремонта, и отрежет себе путь для того, чтобы взыскать полную рыночную стоимость в судебном порядке, а также компенсацию морального вреда», — предупредил Воропаев.

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