FAW начнет собирать свои автомобили в России

Китайская компания FAW рассматривает возможность наладить локальную сборку автомобилей в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей бренда.

«Завод компании FAW в Китае обладает всеми необходимыми ресурсами и мощностями, чтобы в полной мере отвечать запросам российской аудитории. Тем не менее бренд Bestune внимательно следит за ситуацией на рынке и, безусловно, рассматривает возможный вариант локальной сборки в России в будущем», — рассказали «Известиям» представители марки.

До этого в Москве FAW представила флагманский кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбэк Bestune B70. Цена лифтбэка B70 составит от 2,5 млн до 3,25 млн рублей. Т90 обойдется в 2,78–3,72 млн рублей.

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Автомобиль будет предлагаться с двумя двигателями на выбор: мотор 1.5 развивает 160 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, 2,0-литровый мотор мощностью 245 л.с. — с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Bestune B70 россиянам предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Есть и более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» японской марки Aisin.

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