Металлическая балка с грузовика насквозь пробила российскую туристку в Таиланде

В Таиланде в результате ЧП на трассе пострадала россиянка, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на острове Пхукет 22 декабря. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер (металлический строительный профиль. — «Газета.Ru»), сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму. Женщине провели несколько операций, но, по данным издания, выделенные на страховку деньги закончились, а пара осталась должна медицинскому учреждению 1,3 млн рублей.

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