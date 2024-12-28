Автомобилист разбил себе лицо перед гаишниками в Кемерове и попал на видео

В Кузбассе водитель разбил себе лицо перед сотрудниками ДПС и попал на видео

В Кемерове водитель с признаками опьянения разбил себе лицо на медосвидетельствовании. ДПС задержала его после погони, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Уходя от погони, водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. Когда он оказался в тупике, то попытался скрыться бегством, но был задержан», — отмечается в сообщении полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили у 24-летнего кемеровчанина признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования на месте он отказался, но согласился проехать в больницу для медицинского освидетельствования.

Там он сначала требовал оказать ему помощь в связи с болями в ноге, затем захотел пить, а после начал бить себя кулаком по лицу. Этот момент попал на видео. После того, как водитель разбил себе лицо, его заковали в наручники.

В отношении мужчины составлено 12 административных протоколов. Также выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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