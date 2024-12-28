Названы сроки начала продаж минивэна BYD Xia с салоном-трансформером

Продажи минивэна BYD Xia в Китае начнутся 8 января 2025 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отличительными особенностями автомобиля стали трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм, колесная база — 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля. Задние кресла с массажем и продольной регулировкой. Сиденья также складываются и образуется ровный пол.

Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской DiSus-A. Она является разновидностью пневмоподвески, которая позволяет изменять дорожный просвет в пределах 150 мм.

Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.

Цены начинаются от 289 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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