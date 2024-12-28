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Конкурент Skoda Octavia от GAC сертифицирован в России

В России появится седан GAC Empow, соразмерный Skoda Octavia
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GAC

Компания GAC оформила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый седан Empow, сообщают «Китайские автомобили».

Получение этого документа позволяет начать официальные поставки и продажи автомобилей с получением электронных ПТС на них. Старт продаж Empow в России запланирован на второй квартал 2025 года.

Седан GAC Empow выпускается в Китае с 2021 года и позиционируется как машина для молодежной аудитории. Длина седана — 4700 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1432 мм, по габаритам он соразмерен покинувшей российский рынок Skoda Octavia. Также идеологическим соперником на российском рынке для него будет Changan Uni-V.

На китайском рынке Empow предлагается с турбомотором 1.5 на 177 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой трансмиссией. Также доступен мотор 2.0 мощностью 265 л.с., которому полагается 8-ступенчатая гидромеханическая АКП.

Ранее в паркинге под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль.

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