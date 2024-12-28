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Курьера, который бил женщину кулаками по лицу, задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали курьера, который избил женщину на тротуаре
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Телеграм-канал «МЫТИЩИ.LIVE»

Полицейские задержали курьера, который в Мытищах ударил женщину на тротуаре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1988 г.р., работающий курьером, который в ходе конфликта ударил женщину в г. о. Мытищи», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи с конфликтом, которую публикует Telegram-канал «Новости Подмосковья, видно, что женщина во время ссоры ударила курьера ладонью по щеке. После пощечины мужчина в форменной голубой куртке нанес ей несколько ударов по лицу кулаками.

После этого за женщину вступился прохожий, который подбежал к курьеру и толкнул его, а также выбил из его рук пакет с напитками.

Ранее автомобиль взорвался в паркинге под Санкт-Петербургом.

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