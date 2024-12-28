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Данные 800 тысяч водителей в Европе «утекли» из-за ошибки Volkswagen

Данные 800 тысяч водителей Volkswagen, Audi и Skoda оказались в открытом доступе
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Volkswagen

В Европе данные порядка 800 тыс. автомобилистов «утекли» в открытый доступ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По данным издания, несколько терабайт данных, принадлежащих 800 тыс. владельцам электрокаров, находились в незащищенным в облачном хранилище Amazon. Утечка затронула машины марок Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. Отмечается, что в открытом доступе также оказалась геолокация порядка 460 тыс. автомобилей.

Большинство пострадавших — водители из Германии. Как выяснилось, утечка произошла из-за дочерней компании Volkswagen, компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad. Издание подчеркивает, что данными могли воспользоваться преступники или шпионы.

До этого сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей.

По словам лидера производственного совета компании Даниэлы Кавальо, ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен, а внутренний коллективный договор будет сохранен в долгосрочной перспективе.

При этом Volkswagen и профсоюз договорились, что на пяти заводах компании в Германии будет сокращена мощность на 734 тысячи единиц продукции в год. Также к 2030 году сократят 35 тысяч рабочих мест, что не означает увольнения сотрудников: концерн перестанет принимать на работу новых специалистов в то время как старые специалисты будут выходить на пенсию, а также сократит прием стажеров.

Ранее в Германии 70 тысяч работников Volkswagen вышли на протесты.

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